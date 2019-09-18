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Нетаньяху теряет большинство в парламенте Израиля

Нетаньяху теряет большинство в парламенте Израиля - Фото
Биньямин Нетаньяху (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 09:34

Блоку премьер-министра может не хватить нескольких парламентских мест

После подсчета 92% партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Ликуд не набирает на выборах в Кнессет достаточного количества голосов, чтобы сформировать большинство, сообщает Haaretz со ссылкой на источник в избирательной комиссии.

Согласно предварительным результатам, Ликуд и центристский союз Сине-Белые получают по 32 места в парламенте. Блок Нетаньяху, состоящий из правых и ультра-ортодоксальных партий, может получить 56 мест из 120 (для большинства необходимо 61), левоцентристский блок, не включая арабские партии - 43 места. 

Партия Авигдора Либермана Наш дом Израиль, получающая, предварительно, 9 парламентских мест, может стать партией, от чьей позиции будет зависеть, кто сформирует парламентское большинство.

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Биньямин Нетаньяху Израиль выборы
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