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Иврит в вузах, патенты и спорт: что подписала Украина с Израилем

Иврит в вузах, патенты и спорт: что подписала Украина с Израилем - Фото
Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (фото - пресс-служба президента Украины)
19.08.2019, 16:12

Сегодня Украина и Израиль подписали четыре двусторонних документа

Сегодня, 19 августа, Украина и Израиль подписали двусторонние международные договора о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, экономики, образования, культуры, а также молодежи и спорта. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с соглашением посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко и посла Израиля в Украине Джоэля Лиона, в израильских вузах будут способствовать изучению украинского языка. В учебных же заведениях Украины поспособствуют изучению иврита.

Послы также договорились об украино-израильской программе в области образования, культуры, молодежи и спорта. Она будет реализована совместно Кабмином и правительством Израиля в 2019-2022 гг.

Также Лион подписал с и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольгой Трофимцевой меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства.

Договорились стороны и о сотрудничестве в сфере интеллектуально собственности. С госсекретарем Минэкономразвития (МЭРТ) посол Лион подписал Меморандум о взаимопонимании между МЭРТ и Израильским патентным ведомством.

Подписание документов происходило в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее сегодня президенты сообщили, что Украина и Израиль договорилсь о расширении сотрудничества в оборонной сфере, а также откроют совместные техноцентры для ученых и IT-шников.

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Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху патент иврит
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