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Зеленский сказал, у кого Украина будет учиться обороне

Зеленский сказал, у кого Украина будет учиться обороне - Фото
Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (Фото: пресс-служба президента Украины)
19.08.2019, 14:05

Также сегодня Украина и Израиль договорились расширить действие соглашения о зоне свободной торговли на сферу услуг

Украина будет учиться у Израиля оборонять государство. Об этом сегодня на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что сегодня они подробно обсудили двусторонние отношения, в том числе вопрос войны и безопасности.

"Мы начали с вопроса, в котором наши израильские друзья понимают лучше других - это вопрос войны и безопасности... Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. И мы обязательно будем это делать", - сказал он.

Также обсуждались торгово-экономические отношения. Зеленский напомнил, что совместный украинско-израильский товарооборот превысил 1 млрд долларов.

"Нет никакого сомнения, скоро эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию соглашения о свободной торговле товарами между Украиной и Израилем", - сказал он и выразил надежду, что в ближайшее время израильская сторона ратифицирует этот документ.

Также была достигнута договоренность расширить действие соглашения на сферу услуг. "Моя цель - Украина, которая является всемирно известным брендом во всем передовом и синонимом инноваций и технологий", - сказал Зеленский.

  • Премьер Израиля в ночь на понедельник прибыл в Украину.
  • Сегодня он встретился с президентом Владимиром Зеленским. По итогам встречи Зеленский уже сообщил, что проблема с отказами на въезд в Израиль будет решена.
  • Сегодняшний визит премьера Израиля в Украину стал первым за последние 20 лет.

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Зеленский нетаньяху свободная торговля с Израилем оборона Украины
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