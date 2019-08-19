Зеленский об отказах на въезд в Израиль: Проблему решим

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (Фото: пресс-служба президента Украины)

Украина и Израиль намерены урегулировать вопрос с отказами на въезд для граждан обеих стран. Об этом сегодня на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в последнее время обе стороны активно сотрудничают в миграционной сфере.

"Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему. Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", - сказал Зеленский.

В свою очередь, Нетаньяху пригласил Зеленского в Иерусалим. "Мы уже договорились, что это будет на следующей неделе. Ну, если не на следующей неделе, то по крайней мере очень скоро", - сказал он.

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