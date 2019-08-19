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Израиль и Украина планирует техноцентры для ученых и IT-шников

Израиль и Украина планирует техноцентры для ученых и IT-шников - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)
19.08.2019, 14:47

Премьер-министр Израиля заявил о планах обмениваться технологиями и привлекать украинцев к хай-тек индустрии

В Израиле и Украине планируется открыть центры высокотехнологического развития с привлечением талантливых ученых и IT-шников. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал на брифинге по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев к нашей хай-тек индустрии. Мы также увеличим инвестиции в эту сферу здесь, в Украине. Мы расширяем соглашение о свободной торговле – и будем открывать высокотехнологичные центры в наших столицах", - сказал он.

Нетаньяху отметил, что сейчас Израиль сотрудничает с около 50 000 украинскими инженерами, математиками и учеными. Он надеется, что открытие высокотехнологичных центров позволит лучше реализовывать возможности украинских талантов.

Политик выразил надежду, что совместная работа в сфере технологий обеспечит быстрый прогресс для обеих стран.

"Небольшие и среднего размера государства могут становиться по-настоящему великими, используя разработки талантливых граждан. У нас есть очень талантливые люди, в обеих странах. Конечно, мы можем работать отдельно и достигать больших результатов. Однако куда лучше, если мы будем работать вместе", - сказал он.

По словам Нетаньяху, квинтэссенцией развития любого государства являются инновации, "и Украина имеет большие таланты и возможности для этого".

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    Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху технологии IT-сектор
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