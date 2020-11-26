В Израиле торговые центры после карантина будут открывать по принципу лотереи

В Израиле более двух месяцев подряд были закрыты торговые центры. Теперь местные власти решили открыть 15 торговых центров, шесть из них будут открыты по итогам проведенной лотереи, сообщает местная ежедневная израильская газета Calcalist.

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Лотерею планируют провести при поддержке трех министерств страны. В рамках розыгрыша будут открыты шесть ТЦ, принадлежащих частным инвесторам – еще девять государственных будут открыты в обязательном порядке.

Лотерея будет проведена между теми владельцами, которые зарегистрируются заранее и подтвердят, что готовы соблюдать все рекомендации Минздрава и обеспечивать отличное кондиционирование своих помещений.

Регистрация на участие в лотерее начнется 6 декабря.

В сентябре 2020 года Израиль ушел на полный карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

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Дарья Мостовая

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