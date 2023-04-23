В Израиле задержали члена парламента Иордании за контрабанду оружия и золота – СМИ

В Израиле при попытке контрабанды оружия и золота задержан член парламента Иордании. Об этом сообщает иорданское новостное агентство Ammon News.

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Как сообщает агентство, политик был задержан на контрольно-пропускном пункте "Мост Алленби" (мост Алленби через реку Иордан соединяет Иерихон на Западном берегу с территорией Иордании).

По утверждениям медиа, в соцсети "слили" видео, снятое якобы при задержании иорданского парламентария. На видео запечатлены якобы изъятые у него 12 длинноствольных винтовок, 27 автоматов, 167 пистолетов и 100 кг золота.

Агентство сообщает, что обычно должностные лица Иордании проходили пограничный контроль без досмотра, однако на этот раз пограничная служба Израиля заранее получила информацию о попытке контрабанды.

Как сообщает Newsru.co.il со ссылкой на медиа Иордании, задержанного зовут Имад Аль-Адуан. 11-й канал телевидения Израиля также сообщил, что его опрашивают следователи общей службы безопасности ШАБАК.

2 марта Королевские военно-морские силы Великобритании задержали в Персидском заливе судно, которое перевозило контрабандное оружие из Ирана.

Сергій Бережний

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