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В Израиле задержали члена парламента Иордании за контрабанду оружия и золота – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 20:49
В Израиле задержали члена парламента Иордании за контрабанду оружия и золота – СМИ - Фото
Мост Алленби (Фото - Wikipedia)

В Израиле при попытке контрабанды оружия и золота задержан член парламента Иордании. Об этом сообщает иорданское новостное агентство Ammon News

Как сообщает агентство, политик был задержан на контрольно-пропускном пункте "Мост Алленби" (мост Алленби через реку Иордан соединяет Иерихон на Западном берегу с территорией Иордании).

По утверждениям медиа, в соцсети "слили" видео, снятое якобы при задержании иорданского парламентария. На видео запечатлены якобы изъятые у него 12 длинноствольных винтовок, 27 автоматов, 167 пистолетов и 100 кг золота. 

Агентство сообщает, что обычно должностные лица Иордании проходили пограничный контроль без досмотра, однако на этот раз пограничная служба Израиля заранее получила информацию о попытке контрабанды.   

Как сообщает Newsru.co.il со ссылкой на медиа Иордании, задержанного зовут Имад Аль-Адуан. 11-й канал телевидения Израиля также сообщил, что его опрашивают следователи общей службы безопасности ШАБАК.

Сергій Бережний
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Израиль оружие золото контрабанда иордания
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