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ВМС Британии и США в Персидском заливе конфисковали контрабандное оружие из Ирана – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 10:08
ВМС Британии и США в Персидском заливе конфисковали контрабандное оружие из Ирана – фото - Фото
Фото: twitter.com/US5thFleet

Королевские военно-морские силы Великобритании задержали в Персидском заливе судно, которое перевозило контрабандное оружие из Ирана. Об этом сообщает  5-й флот США и Royl Navy.

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Как отмечается, катер двигавшийся со стороны Ирана был обнаружен американским беспилотником.

За судном последовал вертолет фрегата Королевского флота HMS Lancaster, катер попытался вернуться в территориальные воды Ирана, но был остановлен.

ВМС Британии и США в Персидском заливе конфисковали контрабандное оружие из Ирана – фото

На борту катера британские военнослужащие обнаружили российские противотанковые управляемые ракеты 9М133 "Корнет", известные в Иране как Dehlavieh.

Также на борту находились небольшие стабилизаторы, которые ВМС США идентифицировали как реактивные лопасти баллистических ракет средней дальности.

ВМС Британии и США в Персидском заливе конфисковали контрабандное оружие из Ирана – фото

Предположительно, груз предназначался для йеменских повстанцев-хуситов.

Резолюция ООН запрещает поставки оружия поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене. Тегеран давно отрицает, что вооружает повстанцев, несмотря на вещественные доказательства, многочисленные конфискации и экспертов, связывающих оружие с Ираном.

  • По данным The Guardian, Иран тайно переправляет в Россию новые типы усовершенствованных боевых беспилотников-бомбардировщиков большой дальности.

Читайте также: Россия предлагает Ирану помощь в ракетной программе в обмен на оружие – ЦРУ

Наталія Медведєва
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контрабанда оружия Иран йемен
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