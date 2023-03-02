ВМС Британии и США в Персидском заливе конфисковали контрабандное оружие из Ирана – фото
Королевские военно-морские силы Великобритании задержали в Персидском заливе судно, которое перевозило контрабандное оружие из Ирана. Об этом сообщает 5-й флот США и Royl Navy.
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Как отмечается, катер двигавшийся со стороны Ирана был обнаружен американским беспилотником.
За судном последовал вертолет фрегата Королевского флота HMS Lancaster, катер попытался вернуться в территориальные воды Ирана, но был остановлен.
На борту катера британские военнослужащие обнаружили российские противотанковые управляемые ракеты 9М133 "Корнет", известные в Иране как Dehlavieh.
Также на борту находились небольшие стабилизаторы, которые ВМС США идентифицировали как реактивные лопасти баллистических ракет средней дальности.
Предположительно, груз предназначался для йеменских повстанцев-хуситов.
Резолюция ООН запрещает поставки оружия поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене. Тегеран давно отрицает, что вооружает повстанцев, несмотря на вещественные доказательства, многочисленные конфискации и экспертов, связывающих оружие с Ираном.
- По данным The Guardian, Иран тайно переправляет в Россию новые типы усовершенствованных боевых беспилотников-бомбардировщиков большой дальности.
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