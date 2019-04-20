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20.04.2019, 15:26

В Кабуле напали на правительственный квартал: есть раненые

В Кабуле напали на правительственный квартал: есть раненые - Фото
Кабул (фото - davered1101.Panoramio)

По предварительной информации, травмы получили шесть человек

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В Кабуле 20 апреля неизвестные атаковали правительственный квартал. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Основные столкновения происходят возле главного почтового ведомства, находящегося внутри здания министерства коммуникационных и информационных технологий.

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По словам представителя афганского МВД, по меньшей мере, двух атакующих убили. Из здания министерства поднимаются клубы дыма. Министерство оцепили подразделениями афганской армии.

В полиции уточнили, что нападение началось со взрыва рядом со зданием министерства, после чего террористы-смертники начали стрельбу.

В результате нападения пострадали шесть человек, сообщает 1TV.

"Нападение произошло после того, как в пятницу в столице Катара Дохи были сорваны переговоры между представителями властей Афганистана и радикального движения Талибан, которые должны были начаться в субботу.  Причиной "отсрочки" переговоров стал состав афганской делегации, к которому были вопросы как у властей Катара, так и у талибов", - отмечается в сообщении.

В 2018 году в Афганистане, по данным ООН, в результате нападений боевиков, а также в результате боевых действий погибло беспрецедентно много мирных жителей - 3804 человека, из них 927 - дети. Еще 7189 человек были ранены. По сравнению с 2017 годом число мирных жертв возросло на 11%.

14 января 2019 года в Кабуле по меньшей мере четыре человека были убиты и 90 ранены в результате взрыва бомбы, заложенной в грузовке.

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Теги: погибшие, взрыв, нападение, Кабул
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