Взрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фото

В Кабуле по меньшей мере четыре человека были убиты и 90 ранены в результате взрыва бомбы, заложенной в грузовке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Афганистана.

Взрыв произошел на Джалал-Абад-роуд в восточной части Кабула, вблизи района, где живут иностранные граждане и расположены офисы международных компаний и благотворительных организаций.

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"Большинство жертв - гражданские лица", - сказал официальный представитель МИД страны Наджиб Даниш.

Он добавил, что среди раненых 23 ребенка и 12 женщин.

Представитель полиции сказал, что район происшествия оцепили, ведутся поиски причастных к теракту.

10 января исламское террористическое движение Талибан совершило серию нападений на контрольно-пропускные пункты в четырех провинциях Афганистана, убив при этом 32 человека.

Фото: EPA