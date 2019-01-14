Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.01.2019, 20:28

Взрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фото

1 / 10
Взрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фото
Взрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фото
Взрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фотоВзрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фото

Среди раненых 23 ребенка и 12 женщин

Реклама
Реклама

В Кабуле по меньшей мере четыре человека были убиты и 90 ранены в результате взрыва бомбы, заложенной в грузовке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Афганистана.

Взрыв произошел на Джалал-Абад-роуд в восточной части Кабула, вблизи района, где живут иностранные граждане и расположены офисы международных компаний и благотворительных организаций.

Реклама

"Большинство жертв - гражданские лица", - сказал официальный представитель МИД страны Наджиб Даниш.

Он добавил, что среди раненых 23 ребенка и 12 женщин.

Представитель полиции сказал, что район происшествия оцепили, ведутся поиски причастных к теракту.

10 января исламское террористическое движение Талибан совершило серию нападений на контрольно-пропускные пункты в четырех провинциях Афганистана, убив при этом 32 человека.

Фото: EPA

Отправить:
Распечатать:
Теги: теракт, Кабул, афганистан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС: фото
Ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС: фото
Взрыв дома в Магнитогорске: количество жертв увеличилось - фото
Взрыв дома в Магнитогорске: количество жертв увеличилось - фото
На Харьков обрушился мощный снегопад: фото
На Харьков обрушился мощный снегопад: фото
Материалы по теме
В Кабуле террористы захватили админздание и убили 28 человек
Мир В Кабуле террористы захватили админздание и убили 28 человек
В Кабуле смертник взорвался около протестующих против терактов
Мир В Кабуле смертник взорвался около протестующих против терактов
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Взрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фото
Взрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фото
Пожар в Киево-Печерской лавре ликвидирован: видео
Пожар в Киево-Печерской лавре ликвидирован: видео 20:17
В Мексике подобранный на улице пес спас рабочего заправки: видео
В Мексике подобранный на улице пес спас рабочего заправки: видео 19:58
Хорошо горит. В Саранске девушки показательно жгли флаг РФ: видео
Хорошо горит. В Саранске девушки показательно жгли флаг РФ: видео 18:22
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 