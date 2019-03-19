В Калифорнии задержали пьяного экс-президента Перу

Алехандро Толедо (фото - EPA)

Поздно вечером в воскресенье, 7 марта, бывшего президента Перу Алехандро Толедо, который считается беглецом в Перу, задержали в Калифорнии за то, что он был пьян на публике в ресторане. Об этом говорится в заявлении офиса шерифа округа Сан-Матео, передает Reuters.

73-летний Толедо провел ночь в полицейском участке. Его отпустили рано утром в понедельник, 18 марта.

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Шериф отметил, что ему известно "о наличии обвинений в Перу" против Толедо. Информацию об аресте подтвердило также Министерство иностранных дел Перу.

В телефонном разговоре с Reuters Толедо отрицал, что его арестовали, называя информацию о его аресте как часть заговора, организованного его политическими оппонентами.

10 февраля 2017 года суд в Перу выписал ордер на арест бывшего президента страны Алехандро Толедо, который подозревается в получении взяток от бразильской строительной компании. США все еще оценивают просьбу Перу о его выдаче.