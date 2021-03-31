В Канаде 43 человек поразила загадочная болезнь мозга. Медики ищут причину

Врачи в канадской провинции Нью-Брансуик диагностировали загадочное заболевание мозга у 43 местных жителей – оно протекает на фоне потери памяти, галлюцинаций, спазмов и атрофии мышц. Первый случай его проявления был зарегистрирован в 2015 году, пишет The Guardian.

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По словам врачей, пока они не смогли приблизиться к разгадке этой болезни. Вначале медики склонялись к тому, что это болезнь Крейтцфельдта-Якоба, которая вызывается аномально сложенными белками, но проведенные тесты гипотезу не подтвердили.

Сейчас достоверно известно, что загадочное заболевание вызывает необъяснимые боли и спазмы в теле, а также снижает когнитивные функции (ухудшает память и работоспособность), провоцирует атрофию мышц и стук зубами, может вызывать галлюцинации.

Власти требуют разобраться в причинах возникшей ситуации, но медики говорят, что у них самих пока больше вопросов, чем ответов. Вместе с тем, врачи призвали людей не паниковать раньше времени.

В декабре 2020 года в Индии недиагностированное заболевание уложило на больничные койки 140 человек.

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Дарья Мостовая

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