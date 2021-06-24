В Канаде нашли сотни безымянных могил около школы-интерната для детей индейцев

В Канаде, в провинции Саскачеван, найдены сотни могил у бывшей школы-интерната для детей индейцев. Многие из них, предположительно, детские, сообщает National Post.

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Безымянные могилы найдены около школы-интерната, которая с 1899 по 1969 год управлялась Римско-католической церковью, затем, до 1997 года, местной индейской организацией.

"Количество безымянных могил будет самым значительным на сегодняшний день в Канаде", – говорится в сообщении, опубликованном вчера вечером, 23 июня 2021 года, Федерацией суверенных коренных народов Канады.

Поиски захоронений были предприняты чуть более трех недель назад местной индейской организацией и специалистами из Политехнического института Саскачевана. Ожидается, что общее количество найденных могил в три раза превысит недавнюю находку в Камплусе в Британской Колумбии, где обнаружили захоронение 215 детей в школе для индейцев.

Канадская комиссия по установлению истины и примирению полагает, что не менее 3200 детей из числа коренных народов умерли во время учебы в школах-интернатах, и по общей практике их тела не отправлялись в родные сообщества. Учащиеся школ-интернатов для индейцев умирали гораздо чаще, чем их сверстники в целом, а их родители часто не знали об их болезни и смерти.

5 июня 2021 года премьер Канады Джастин Трюдо пригрозил католической церкви судом после того, как были найдены останки 215 детей в братской могиле.

Денис Юдин

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