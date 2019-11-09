В Канаде ограничат использование английского языка

Канада (фото - flagstore.ca)

В канадской провинции Квебек государственные услуги будут предоставляться исключительно на французском языке. Об этом заявил премьер-министр провинции Франсуа Легольт, сообщает Укринформ.

"Если ваши родители ходили в англоязычную школу, то у вас есть определенные права в Квебеке, и мы будем уважать их. Если же вы - новый иммигрант, то мы должны говорить с вами по-французски", - сказал Легольт.

Он добавил, что для обеспечения исполнения этого решения правительству Квебека не нужно вносить законодательные изменения, достаточно применять уже принятые нормы закона №101, которые устанавливают правила использования языков на территории провинции.

Это решение подверглось жесткой критики со стороны представителей оппозиционных партий.

Отметим, что на федеральном уровне Канада - двуязычная страна, поэтому все услуги и информацию от центрального правительства канадцы могут получать на английском или французском языках.

"В тоже время канадские провинции и территории имеют право самостоятельно выбирать свой официальный язык, и в случае Квебека им является только французский", - отмечается в сообщении.

Провинция имеет многочисленное англоязычное меньшинство, но придает большое значение знанию языков при отборе новых иммигрантов.