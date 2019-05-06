В Канаде разбился частный самолет: есть погибшие

Иллюстративное фото: free3d.com

Частный пассажирский самолет Cessna 182 в канадской провинции Британская Колумбия потерпел крушение, погибли три человека. Об этом сообщает CBC News.

"Коронерская служба Британской Колумбии подтвердили гибель в результате аварии двух пассажиров и пилота", - отмечается в сообщении.

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Отмечается, что четвертый человек, который находился на борту, выжил, о его состоянии ничего не сообщается.

Инцидент произошел недалеко от городка Смитерс Лендинг, что в центральной части провинции. Пока не назвали причину аварии, расследование продолжается.

В загоревшемся самолете в московском Шереметьево выжили 37 человек из 78.