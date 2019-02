В Канаде сошел с рельсов поезд, разлилась нефть: фото, видео

Сегодня, 17 февраля, в Канаде в провинции Манитоба сошли с рельсов 40 вагонов товарного поезда, перевозившего сырую нефть. Об этом сообщает телеканал CBC.

Сотрудники Канадской железной дороги работают над устранением последствий утечки нефти, которая разлилась после аварии, место происшествия оцеплено.

Инцидент произошел в 300 км к северо-западу от Виннипега, недалеко от деревни Сент-Лазар.

Авария случилась около 3:30 утра. Пострадавших нет.

"Вы можете ощутить запах сырости в воздухе. Это действительно важно. Там течет нефть, и место, где это произошло находится около водоема", - рассказал владелец ранчо, вблизи которого перевернулся поезд.

Emergency crews have rural roads around the St Lazare derailment blocked off. But Jayme Corr took me out to the scene by snowmobile. The cars derailed along his property. #cbcmb pic.twitter.com/nJ3nneHAo2