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17.02.2019, 09:59

В Канаде сошел с рельсов поезд, разлилась нефть: фото, видео

В Канаде сошел с рельсов поезд, разлилась нефть: фото, видео - Фото
Фото: twitter/RileyLaychuk

К месту аварии добираются на снегоходах. Место разлива нефти недалеко от водоема

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Сегодня, 17 февраля, в Канаде в провинции Манитоба сошли с рельсов 40 вагонов товарного поезда, перевозившего сырую нефть. Об этом сообщает телеканал CBC.

Сотрудники Канадской железной дороги работают над устранением последствий утечки нефти, которая разлилась после аварии, место происшествия оцеплено.

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Инцидент произошел в 300 км к северо-западу от Виннипега, недалеко от деревни Сент-Лазар.

Авария случилась около 3:30 утра. Пострадавших нет.

"Вы можете ощутить запах сырости в воздухе. Это действительно важно. Там течет нефть, и место, где это произошло находится около водоема", - рассказал владелец ранчо, вблизи которого перевернулся поезд.

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Теги: нефть, авария, канада, поезд, разлив нефти, манитоба
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