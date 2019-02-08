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08.02.2019, 21:44

В Канаде состоялся суд над серийным убийцей геев

В Канаде состоялся суд над серийным убийцей геев - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Судья Джон МакМэхон назвал преступления, совершенные 67-летним ландшафтным дизайнером, "чистым злом"

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В Кандаде к пожизненному заключению приговорили 67-летнего Брюса Макартура, который был признан виновным в убийстве восьми мужчин. Об этом сообщает ВВС.

Он не будет иметь права на условно-досрочное освобождение в течение 25 лет.

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Макартур признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в убийстве первой степени. Некоторые из убитых были близкими друзьями мужчины.

Судья Джон МакМэхон назвал преступления "чистым злом".

Он особенно осудил использование Макартуром уязвимости его жертв. Двое из них были периодически бездомными и боролись с зависимостью, один был беженцем, которого собирались депортировать, некоторые были женатыми мужчинами, которые не раскрыли свою сексуальность своим семьям.

Как сообщалось, ландшафтный дизайнер из Торонто Брюс Макартур признал себя виновным в восьми убийствах, совершенных в период с 2010 по 2017 гг.

Большинство жертв были жителями Gay Village – района в центре Торонто с развитой социальной инфраструктурой для ЛГБТ-людей.

Прокурор охарактеризовал в суде совершенные канадцем преступления как "сексуальные по своей природе", добавив, что после убийств он расчленял тела мужчин, чтобы избежать их обнаружения.

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Теги: суд, убийство, канада, лгбт, геи
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