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В Канаде зафиксировали попытку вмешательства накануне выборов

В Канаде зафиксировали попытку вмешательства накануне выборов - Фото
Фото: EPA
20.07.2019, 10:50

Для недопущения постороннего вмешательства в выборы правительство страны создало специальную группу

Канадские спецслужбы пока не обнаружили никаких прямых угроз грядущим выборам в этой стране, но зафиксировали подготовку злоумышленников к вмешательству в демократический процесс. Об этом заявили представители канадского разведывательного ведомства CSIS во время закрытого брифинга в Оттаве, сообщает Укринформ.

"До сих пор мы не обнаружили никаких прямых угроз федеральным парламентским выборам 2019 года", - отметили на условиях анонимности собеседники из CSIS.

Разведчики отметили, что замечают подготовку злоумышленников из-за рубежа к "оказанию влияния, продвижению или дискредитации определенных месседжей, кандидатов или групп в течение избирательной кампании".

В ведомстве также напомнили, что для недопущения постороннего вмешательства в выборы канадское правительство в этом году создал специальную группу из пяти человек, задачей которой является выявление возможных угроз демократическим процессам.

7 декабря 2018 года сообщалось, что Канада выделит $24 млн на организацию мониторинга за выборами в Украине, достижения гендерного равенства и улучшения управления в стране.

 

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выборы вмешательство канада
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