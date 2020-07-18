В Каталонии — внезапная вспышка COVID-19. Людей вновь просят не выходить из дома
За последние 24 часа 349 случаев было зарегистрировано в самой Барселоне и 894 в целом по столичному региону
В испанской Каталонии за последние сутки зарегистрировано 1226 случаев COVID-19. Власти настоятельно просят четыре миллиона человек в районе Барселоны оставаться дома в следующие 15 дней. Об этом сообщает ВВС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Это не тот локдаун, который был в Барселоне в начале вспышки, но все же жильцам настоятельно рекомендуют не выходить без надобности на улицу.
По информации ВВС, сейчас в Барселоне закрыты кинотеатры, театры и ночные клубы, запрещены собрания численностью более 10 человек.
За последние 24 часа 349 случаев было зарегистрировано в самой Барселоне и 894 в целом по столичному региону.
Ранее в этом месяце Сегрия, сельскохозяйственный район к западу от Барселоны с населением 210 000 человек, был вновь закрыт после начала ослаблений карантина.
Общее число случаев заболевания в Каталонии с начала пандемии в настоящее время составляет 81 932.
- 5 июля в испанском регионе Галисия примерно для 70 000 человек вновь вводили ограничения из-за вспышки COVID-19.
- Сейчас в мире 14 264 601 заболевших коронавирусом. Умерли почти 700 000 человек.
Комментарии