В Каталонии — внезапная вспышка COVID-19. Людей вновь просят не выходить из дома

За последние 24 часа 349 случаев было зарегистрировано в самой Барселоне и 894 в целом по столичному региону

В испанской Каталонии за последние сутки зарегистрировано 1226 случаев COVID-19. Власти настоятельно просят четыре миллиона человек в районе Барселоны оставаться дома в следующие 15 дней. Об этом сообщает ВВС.

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Это не тот локдаун, который был в Барселоне в начале вспышки, но все же жильцам настоятельно рекомендуют не выходить без надобности на улицу.

По информации ВВС, сейчас в Барселоне закрыты кинотеатры, театры и ночные клубы, запрещены собрания численностью более 10 человек.

За последние 24 часа 349 случаев было зарегистрировано в самой Барселоне и 894 в целом по столичному региону.

Ранее в этом месяце Сегрия, сельскохозяйственный район к западу от Барселоны с населением 210 000 человек, был вновь закрыт после начала ослаблений карантина.

Общее число случаев заболевания в Каталонии с начала пандемии в настоящее время составляет 81 932.

5 июля в испанском регионе Галисия примерно для 70 000 человек вновь вводили ограничения из-за вспышки COVID-19.

Сейчас в мире 14 264 601 заболевших коронавирусом. Умерли почти 700 000 человек.

Вадим Ребрина

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