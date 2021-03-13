В Казахстане потерпел крушение военный самолет, два человека выжили: видео

В Алматы во время аварийной посадки потерпел крушение самолет Ан-26 погранслужбы. Из шести находившихся на борту людей четверо погибли, двое доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

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В аэропорту Алматы местному изданию Tengrinews.kz. сообщили, что борт потерпел крушение, не долетев до полосы. Перед этим связь с ним пропала.

На месте происшествия работает 10 реанимационных бригад, расчеты пожарной части и спасатели.

Рейсы в аэропорту задерживаются.

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27 декабря 2019 года в районе жилого сектора около Алматы упал пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air рейса Z2100, который вылетел из этого города в Нур-Султан. Из находившихся на его борту 98 человек (93 пассажира и 5 членов экипажа) погибли 13.

Вадим Ребрина

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