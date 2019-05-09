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09.05.2019, 20:03

В Казахстане заблокировали сайты и ограничили доступ к соцсетям

В Казахстане заблокировали сайты и ограничили доступ к соцсетям - Фото
Фото: rus.azattyq.org

На акциях протеста задержали активистов

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Сегодня, 9 мая, в Казахстане заблокировали ряд сайтов независимых от власти изданий, а также ограничили доступ к соцсетям Facebook и Instagram, мессенджеру Telegram и сайту Youtube. Об этом сообщает Радио Свобода. 

Отмечается, что причиной блокировки, очевидно, стали сообщения о намерениях сторонников оппозиции провести акции протеста против политики власти одновременно с поддерживаемыми властью акциями "Бессмертного полка".

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К акциям протеста призвали участники запрещенного в стране движения Демократический выбор Казахстана. В ряде городов прошли пикеты оппозиции, в результате были задержаны активисты в Алматы и столице страны Нур-Султане.

Сегодня, 9 мая, в Киеве задержали мать погибшей экс-регионалки Ирины Бережной Елену Бережную перед шествием "Никто не забыт, ничто не забыто", что является аналогом российской акции "Бессмертный полк".

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Теги: казахстан, соцсети, блокировка, день победы
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