Задержана организатор шествия-аналога "Бессмертный полк": СМИ

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня, 9 мая, в Киеве задержали мать погибшей экс-регионалки Ирины Бережной Елену Бережную перед шествием "Никто не забыт, ничто не забыто", что является аналогом российской акции "Бессмертный полк". Об этом сообщает theБабель.

Женщина является организатором акции и была задержана якобы за нарушение общественного порядка.

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По предварительной информации, ее задержали возле метро Арсенальная из-за запрещенной символики на футболке - георгиевской ленты. Как пишет РБК-Украина, у нее в руках был плакат с фотографией застреленного в Киеве журналиста и писателя Олеся Бузины. Он является автором книги "Вурдалак Тарас Шевченко", которая была признана прокуратурой такой, что разжигает межнациональную рознь.

LIGA.net обратилась к правоохранителям за подтверждением информации, но ответа пока не получила.

Ранее сообщалось, что шествие к парке Славы начинается в 11:00. В колонне замечены нардепы - глава фракции Оппоблока Вадим Новинский, Евгений Мураев, экс-оппоблоковец Юрий Бойко и отдыхавший на майские в оккупированном Крыму нардеп Нестор Шуфрич в сопровождении многочисленной охраны.

Примечательно, что Бессмертный полк - организация, созданная в 2011 году в Томске тремя российскими журналистами, которая получает финансирование из бюджета РФ для проведения одноименных акций "Бессмертный полк" по всему миру.

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