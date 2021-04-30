В Кении от COVID-19 умер врач, который призывал заменить вакцинацию ингаляциями

Кенийский врач Стивен Каранджа, который был ярым противником вакцинации от COVID-19, скончался от вируса через несколько недель после того, как заявил, что прививка "совершенно не нужна". Об этом сообщает BBC.

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Каранджа был главой Ассоциации католических врачей Кении. Он выступал за паровые ингаляции и таблетки гидроксихлорохина в лечении коронавируса. Из-за этого у него произошел конфликт с католической церковью. Конференция католических епископов Кении дистанцировалась от взглядов Каранджи.

В Кении подтверждено более 160 000 случаев заболевания и 2707 случаев смерти. В рамках глобальной инициативы COVAX Кения получила чуть более миллиона доз вакцины, большая часть из которых была введена.

Доктор Каранджа, акушер и гинеколог по специальности,на различных форумах выступал за альтернативные методы лечения коронавируса. Он скончался в четверг, через неделю после того, как был госпитализирован из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Кениец пропагандировал отказ от вакцинации не только от коронавируса.

В 2019 году он возглавил оппозицию против вакцинации школьниц от вируса папилломы человека, который может вызывать рак шейки матки. Каранджа говорил, что этот вирус поражает тех, "чей образ жизни включает безответственное сексуальное поведение", другим вакцина от него не нужна.

В 2014 году он выступил против развертывания правительством вакцинации женщин от столбняка, утверждая, что это кампания по стерилизации.

Каранджа также был известным борцом против абортов.

Хотя католическая церковь избегала большинства медицинских работников в Кении, она признавала ассоциацию Каранджи, но часто спешила добавить, что доктор не говорит от лица католической церкви.

В декабре 2020 года народный депутат от Слуги народа Юрий Камельчук заявил в эфире канала Наш, что коронавирусная болезнь COVID-19 – "выдумка", как и любая вакцина против какой-либо болезни.

Вадим Ребрина

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