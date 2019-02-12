В Китае испытали мощнейшее в мире корабельное оружие

Фото: EPA

В Китае в этом месяце испытали мощнейшее в мире корабельное оружие – рельсотрон. Об этом сообщает CNBC.

По прогнозам, оружие будет готово к применению в 2025 году.

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Китайский рельсотрон впервые заметили в 2011 году. По имеющимся данным, он прошел испытания в 2014 году.

К декабрю 2017 года орудие смонтировали на военном судне, чтобы приступить к морским испытаниям. Они должны завершиться к 2023 году.

Агентство военной разведки США считает, что основную угрозу интересам Штатов в космосе представляют Китай и Россия. Кроме того, риски создают Иран и Северная Корея.

Эксперты агентства отмечают, что Китай смог выйти на второе место по числу орбитальных спутников после США и продолжает активно инвестировать в развитие космической программы.