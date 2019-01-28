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28.01.2019, 06:58

В Китае известного правозащитника приговорили к тюрьме

В Китае известного правозащитника приговорили к тюрьме - Фото
Фото: EPA

Ван Цюаньчжан, защищавший политических активистов, обвиняется в "подрывной деятельности" против государственной власти

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Суд города Тяньцзинь на севере Китая в понедельник, 28 января, приговорил известного китайского правозащитника Ван Цюаньчжана к четырем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Он обвиняется в "подрывной деятельности" против государственной власти. В дополнение к тюремному заключению правозащитник лишен политических прав на пять лет.

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Судебный процесс над Ван Цюаньчжанем состоялся в декабре 2018 года, проходил в закрытом режиме.

"42-летний адвокат известен тем, что защищал политических активистов и пострадавших от экспроприации земли.  Он и многие критики правительства были задержаны в 2015 году в ходе масштабной полицейской операции", - отмечается в сообщении.

Дело Ван Цюаньчжана получило международную огласку. Правительство Германии неоднократно выражало ему поддержку.

В мае 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе поездки в Китай встретилась с супругой задержанного правозащитника.

10 января 2019 года Китай подтвердил, что торговая война с США может закончиться.

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Теги: Китай, тюрьма, правозащитник, Ван Цюаньчжан
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