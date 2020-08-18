В Китае сеть ресторанов взвешивала посетителей и предлагала меню в зависимости от их веса

В Китае посетителей сети ресторанов взвешивали, а лишь затем рекомендовали им блюдо. Рекомендации зависели от телосложения клиента и калорийности пищи

В Китае сотрудники сети ресторанов Chuiyan Fried Beef взвешивали клиентов, чтобы затем заведение могло предложить меню в зависимости от телосложения посетителей. Это делалось в рамках национальной компании по сокращению пищевых отходов, говорят в заведении. Об этом сообщает CNN.

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Клиентам рекомендовали разные блюда в зависимости от веса человека и калорийности пищи. Женщинам весом менее 40 кг рекомендовали блюда из говядины и рыбную голову, а мужчина весом более 80 кг советовали блюда из тушеной свинины.

Отвечая на критику, администрация ресторана заявила, что они не заставляли клиентов взвешиваться, при этом они извинились за произошедшее. Там объяснили этот инцидент участием в национальной компании по сокращению пищевых отходов, внедренной в августе президентом Китая Си Цзиньпином. 13 августа в Китае решили запустить кампанию, направленную на борьбу с пищевыми отходами - "Чистая тарелка" . По мнению властей, людям необходимо пересмотреть свое отношение к еде, а ресторанам - подавать посетителям на одно блюдо меньше.

Владислав Сердюк

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