В Китае сообщили о подозрении на случай бубонной чумы

Власти призвали людей усилить меры безопасности, не охотиться и не употреблять в пищу животных, которые могут вызвать чумные инфекции

Автономный регион Внутренняя Монголия в Северном Китае сообщил об одном случае подозрения на бубонную чуму. Местные власти выпустили предупреждение о третьем уровне опасности, сообщает Xinhua.

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Комиссия городского округа Баян-Нур призвала людей усилить меры безопасности, не охотиться и не употреблять в пищу животных, которые могут вызвать чумные инфекции.

Местных жителей также просят сообщать о любых находках мертвых сурков и других животных, а также о людях с высокой температурой, причины которой неизвестны.

1 июля в Монголии зафиксировали заражения бубонной чумой в аймаке (провинции) Ховд.

Отмечается, что болезнь выявили у двух человек. В аймаках Ховд и Баян-Улгий вводят карантин. Установлены 146 лиц прямого контакта и 504 лиц косвенного контакта с инфицированными.

Вадим Ребрина

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