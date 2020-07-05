В Китае сообщили о подозрении на случай бубонной чумы
Власти призвали людей усилить меры безопасности, не охотиться и не употреблять в пищу животных, которые могут вызвать чумные инфекции
Автономный регион Внутренняя Монголия в Северном Китае сообщил об одном случае подозрения на бубонную чуму. Местные власти выпустили предупреждение о третьем уровне опасности, сообщает Xinhua.
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Комиссия городского округа Баян-Нур призвала людей усилить меры безопасности, не охотиться и не употреблять в пищу животных, которые могут вызвать чумные инфекции.
Местных жителей также просят сообщать о любых находках мертвых сурков и других животных, а также о людях с высокой температурой, причины которой неизвестны.
1 июля в Монголии зафиксировали заражения бубонной чумой в аймаке (провинции) Ховд.
Отмечается, что болезнь выявили у двух человек. В аймаках Ховд и Баян-Улгий вводят карантин. Установлены 146 лиц прямого контакта и 504 лиц косвенного контакта с инфицированными.
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