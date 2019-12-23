В Китае установил рекорд дрон на спиртовой тяге - SCMP

Фото: scmp.com

В Китае успешно протестировали беспилотник FY-36 на метанольных батареях: аппарат смог продержаться в воздухе около 12 часов. Такой показатель старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post называет "рекордным".

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Издание пишет, что до успеха у создателей дрона за два года были "тонны проблем" и не менее 15 тест-запусков.

Разработчики говорят, что прямой метаноловый топливный элемент (DMFC) может быть более чем в 70 раз энергоемким, чем литий-ионный аккумулятор, а 15-килограммовый дрон с четырьмя винтами и полезной нагрузкой 3 кг сможет разгоняться до 90 км/ч.

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Это разновидность топливного элемента с протонообменной мембраной, где спирт предварительно не разлагается с выделением водорода, а напрямую используется в топливном элементе. Технология все еще проходит тесты.