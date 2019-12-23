Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Китае установил рекорд дрон на спиртовой тяге - SCMP

В Китае установил рекорд дрон на спиртовой тяге - SCMP - Фото
Фото: scmp.com
23.12.2019, 11:39

Беспилотник сконструировали инженеры Feye UAV Technology из Тяньцзина, специалисты Академии наук КНР и Даляньского института химической физики

В Китае успешно протестировали беспилотник FY-36 на метанольных батареях: аппарат смог продержаться в воздухе около 12 часов. Такой показатель старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post называет "рекордным".

Смотрите видео: Военный дрон-заправщик США "Скат" совершил первый полет

Издание пишет, что до успеха у создателей дрона за два года были "тонны проблем" и не менее 15 тест-запусков.

Разработчики говорят, что прямой метаноловый топливный элемент (DMFC) может быть более чем в 70 раз энергоемким, чем литий-ионный аккумулятор, а 15-килограммовый дрон с четырьмя винтами и полезной нагрузкой 3 кг сможет разгоняться до 90 км/ч.

Смотрите фото: Американцы показали беспилотник для перехвата других дронов

Это разновидность топливного элемента с протонообменной мембраной, где спирт предварительно не разлагается с выделением водорода, а напрямую используется в топливном элементе. Технология все еще проходит тесты.

Напишите нам
дрон беспилотник спирт
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 