Военный дрон-заправщик США "Скат" совершил первый полет: видео

19 сентября над одной из баз ВМС США совершил первый тест-полет беспилотный летательный аппарат для дозаправки MQ-25 Stingray. Видео показали в YouTube-канале компании-создателя дрона Boeing.

MQ-25 оснащен турбовентиляторным двигателем Rolls-Royce AE 3007N (вариант двигателя для MQ-4C Triton) с тягой 4500 кг. Дрон более заметен для радаров противника, чем классическое "летающее крыло" для разведки.

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Первые разработки по "ударникам" начались еще в 2006 году, в 2012-м их перевели в плоскость разведки, а к 2016 году программа приобрела нынешний вид – дрон-дозаправщик.

Концепция:

Год назад ВМС США предоставили Boеing $805 млн на разработку четырех MQ-25A до августа 2024 года. В конечном итоге программу могут расширить до $13 млрд и 72 машин.

На днях в МВД показали, как захватчик Моста метро в Киеве сбивает дрон: видео.

Ранее появилось первое фото украинско-турецкого боевого дрона Akinci. Иран также показал свои высокоточные ракеты и "умную бомбу".

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Видео: Lockheed Martin, Вoeing