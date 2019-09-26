Военный дрон-заправщик США "Скат" совершил первый полет: видео

19 сентября над одной из баз ВМС США совершил первый тест-полет беспилотный летательный аппарат для дозаправки MQ-25 Stingray. Видео показали в YouTube-канале компании-создателя дрона Boeing.
MQ-25 оснащен турбовентиляторным двигателем Rolls-Royce AE 3007N (вариант двигателя для MQ-4C Triton) с тягой 4500 кг. Дрон более заметен для радаров противника, чем классическое "летающее крыло" для разведки.
Смотрите видео: Дроны ВСУ нанесли бомбовые удары на испытаниях
Первые разработки по "ударникам" начались еще в 2006 году, в 2012-м их перевели в плоскость разведки, а к 2016 году программа приобрела нынешний вид – дрон-дозаправщик.
Концепция:
Год назад ВМС США предоставили Boеing $805 млн на разработку четырех MQ-25A до августа 2024 года. В конечном итоге программу могут расширить до $13 млрд и 72 машин.
Читайте также: Удар дрона США убил 30 работников фермы в Афганистане - Reuters
Видео: Lockheed Martin, Вoeing