В МВД показали, как "захватчик" Моста метро сбивает дрон: видео

В МВД опубликовали видео, как бывший военный Алексей Белько, который устроил инцидент со стрельбой на Мосту метро в Киеве, сбивает полицейский дрон. Запись появилась в Facebook директора Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко.

Он напомнил, что Белько три года (с 2014 по 2017) прослужил в АТО снайпером 8 полка специального назначения.

По словам Шевченко, бывший военный стрелял по двум полицейским дронам из турецкого гладкоствольного ружья Hatsan Escort. Один из беспилотников, стоимость которого несколько десятков тысяч гривень, падает в Днепр сразу после первого выстрела.