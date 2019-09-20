В МВД показали, как "захватчик" Моста метро сбивает дрон: видео

В МВД опубликовали видео, как бывший военный Алексей Белько, который устроил инцидент со стрельбой на Мосту метро в Киеве, сбивает полицейский дрон. Запись появилась в Facebook директора Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко.
Он напомнил, что Белько три года (с 2014 по 2017) прослужил в АТО снайпером 8 полка специального назначения.
По словам Шевченко, бывший военный стрелял по двум полицейским дронам из турецкого гладкоствольного ружья Hatsan Escort. Один из беспилотников, стоимость которого несколько десятков тысяч гривень, падает в Днепр сразу после первого выстрела.
- Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро якобы из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать. Об этом сообщили в полиции.
- Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.
- По информации полиции, требований особых не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой.
- В ходе штурма правоохранители задержали злоумышленника. Взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку. Также он отрицает, что угрожал подрывом моста. "Единственная цель моей акции - это было, чтобы закончилось то, что происходит в моей жизни сейчас", - сказал Белько.