Появился рассказ захватчика Моста метро: видео

Бывший военнослужащий Алексей Белько, который вчера грозился подорвать мост метро в Киеве, заявил, что он сожалеет о содеянном и объяснил мотивы содеянного. Видео допроса Белько в Facebook опубликовал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Единственная цель моей акции - это было, чтобы закончилось то, что происходит в моей жизни сейчас", - заявил бывший военнослужащий.

Белько рассказал о том, что уволен из ВСУ "по статье".

По его словам, между ним и сослуживцами якобы произошел конфликт в военной части: "Не ужился с молодыми офицерами".

"Единственное, что хочу от жизни: жить, семью, и заниматься любимой работой – службе своей Родине – Украине. И вернуть Крым побыстрее", - сказал он.

Как сообщил Аваков, задержанный находился под воздействием наркотиков.

Белько также подтвердил, что был под действием наркотиков: "Я нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Колол наркотики себе, шесть дней не спал".

По его словам, взрывчатки у него при себе не было: "Не собирался ничего взрывать, взрывать было нечего".

Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.

Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО , что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.

Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который , что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку. По информации полиции, требований особых не выдвигал , только хотел поговорить со своей девушкой.

В ходе штурма правоохранители задержали злоумышленника . Взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку.

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