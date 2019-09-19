Появился рассказ захватчика Моста метро: видео

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Бывший военнослужащий Алексей Белько рассказал о мотивах, вынудивших его пойти на правонарушение

Бывший военнослужащий Алексей Белько, который вчера грозился подорвать мост метро в Киеве, заявил, что он сожалеет о содеянном и объяснил мотивы содеянного. Видео допроса Белько в Facebook опубликовал министр внутренних дел Арсен Аваков. 

"Единственная цель моей акции - это было, чтобы закончилось то, что происходит в моей жизни сейчас", - заявил бывший военнослужащий.

Белько рассказал о том, что уволен из ВСУ "по статье".

По его словам, между ним и сослуживцами якобы произошел конфликт в военной части: "Не ужился с молодыми офицерами". 

"Единственное, что хочу от жизни: жить, семью, и заниматься любимой работой – службе своей Родине – Украине. И вернуть Крым побыстрее", - сказал он. 

Как сообщил Аваков, задержанный находился под воздействием наркотиков. 

Белько также подтвердил, что был под действием наркотиков: "Я нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Колол наркотики себе, шесть дней не спал". 

По его словам, взрывчатки у него при себе не было: "Не собирался ничего взрывать, взрывать было нечего".

  • Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.
  • Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО, что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.
  • По информации полиции, требований особых не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой.
  • В ходе штурма правоохранители задержали злоумышленника. Взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку.

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Теги: арсен аваков, мост метро, алексей белько, минер
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