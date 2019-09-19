Появился рассказ захватчика Моста метро: видео

Бывший военнослужащий Алексей Белько, который вчера грозился подорвать мост метро в Киеве, заявил, что он сожалеет о содеянном и объяснил мотивы содеянного. Видео допроса Белько в Facebook опубликовал министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Единственная цель моей акции - это было, чтобы закончилось то, что происходит в моей жизни сейчас", - заявил бывший военнослужащий.
Белько рассказал о том, что уволен из ВСУ "по статье".
По его словам, между ним и сослуживцами якобы произошел конфликт в военной части: "Не ужился с молодыми офицерами".
"Единственное, что хочу от жизни: жить, семью, и заниматься любимой работой – службе своей Родине – Украине. И вернуть Крым побыстрее", - сказал он.
Как сообщил Аваков, задержанный находился под воздействием наркотиков.
Белько также подтвердил, что был под действием наркотиков: "Я нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Колол наркотики себе, шесть дней не спал".
По его словам, взрывчатки у него при себе не было: "Не собирался ничего взрывать, взрывать было нечего".
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