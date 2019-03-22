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22.03.2019, 07:08

В Китае водитель совершил наезд на толпу: есть жертвы

В Китае водитель совершил наезд на толпу: есть жертвы - Фото
Фото: depositphotos.com

Сбившего пешеходов в Центральном Китае автомобилиста застрелили

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В городе Цзаоян провинции Хубэй (Центральный Китай) водитель в пятницу, 22 марта, совершил наезд на пешеходов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Информация о числе жертв разнится. Как передает портал Bjnews, в результате происшествия погибли семь человек.

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По данным центрального телевидения КНР CCTV, речь идет о шести погибших. Ранения получили семь человек, в том числе несколько студентов и пожилых людей. Они доставлены в больницы.

Водитель был застрелен на месте сотрудниками правопорядка. Мотивы его действий устанавливаются.

22 марта сообщалось, что до 47 человек увеличилось число жертв взрыва на химическом заводе в приморском китайском городе Яньчэне.

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Теги: Китай, жертвы, наезд, топлпа, пешеходы
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