В Китае возрождается древняя письменность – она исключительно женская

Древнее "женское письмо" зародилось в Китае более тысячи лет, а сейчас переживает второе рождение

В китайской провинции Хунань набирает популярность "женское письмо" нюй-шу. Эта фонетическая письменность используется исключительно женщинами, а зародилась она еще во времена династии Сун (960-1279 годы), сообщает BBC.

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Раньше многие женщины в Китае были неграмотными и зачастую, чтобы передать текст, они его просто копировали. Со временем такая система воспроизведения трансформировалась в отдельную письменность, которая использовалась женщинами для "запретных" и "неприличных в обществе" женских тем.

Сейчас нюй-шу переживает возрождение. В местной деревне Пувэй его вновь начали активно изучать и даже построили музей, где один из жителей поселка работает переводчиком с нюй-шу на традиционный китайский. Кроме того, в деревне каждый год устраивают одноименный фестиваль и организовывают бесплатные курсы обучения.

Слова на нюй-шу пишутся в виде знаков из точек, прямых горизонтальных и диагональных линий, а также дуг. Читаются знаки справа налево, а каждый символ представляет собой отдельный слог. По традиции для этой письменности используют заостренные бамбуковые палочки.

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Дарья Мостовая

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