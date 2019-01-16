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16.01.2019, 11:54

В КНР планируют построить базу на Луне и запустить зонд на Марс

В КНР планируют построить базу на Луне и запустить зонд на Марс - Фото
Ровер Chang'e-4 (фото - EPA)

Для осуществления своих планов Китай будет сотрудничать с Германией, США, Саудовской Аравией и Нидерландами

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В Китае после удачной посадки лунохода Chang’e-4 на обратную сторону спутника Земли и эксперимента по выращиванию хлопка поделились планами на ближайшее будущее, в которые входят строительство базы на Луне, сотрудничество с NASA и полет к Марсу. Об этом пишет Futurism

"Мы надеемся, что Chang’e-8 поможет собрать достаточно информации для того, чтобы совместно с некоторыми другими странами построить на Луне научную базу", - рассказал глава китайской лунной миссии Ву Янхуа.

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По его словам, в ближайшее время на Луну отправится Chang’e-5, который заберет и доставит на Землю образцы грунта естественного спутника Земли. Ожидается также, что эти образцы помогут КНР создать 3D-модель возможной лунной базы.

В сотрудничестве с Китаем по освоению Луны заинтересованы уже США, Германия, Швеция, Нидерланды и Саудовская Аравия, пишет SCMP. В КНР назвали возможность совместной работы с NASA "уникальным шансом". 

"Они всегда хотели изучить, как падение метеоритов влияет на Луну, и теперь у нас есть возможность совместно заняться этим вопросом", - говорит Янхуа.

Кроме всего прочего, Национальное космическое агентство КНР заявило намерениях к 2020 году отправить на Марс свой зонд. 

По данным Bloomberg, на свою космическую программу Китай тратит ежегодно $8 млрд: по этому показателю они уступают лишь США. Посадка же одного Chang'e-4 обошлась КНР в $74 млн.

Читайте также: В КНР показали модель станции, которая может сменить МКС

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Теги: Луна, космос, КНР, Chang'e-4
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