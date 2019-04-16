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16.04.2019, 12:11

В Конгрессе США хотят проверить финансы Трампа

В Конгрессе США хотят проверить финансы Трампа - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В Конгрессе есть "подтверждающие документы", которые "серьезно поднимают вопрос, был ли президент точен в своей финансовой отчетности"

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Комитет по надзору и правительственной реформе Конгресса запросил информацию о финансах американского президента Дональда Трампа от бухгалтерской фирмы Mazars, которая готовила для главы США финансовую отчетность за несколько лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сообщение членам комитета от его председателя Элайджи Каммингса.

Каммингс уточняет, что есть "подтверждающие документы", которые "серьезно поднимают вопрос, был ли президент точен в своей финансовой отчетности". Запрос направлен в рамках еще одного расследования.

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Республиканцы, в свою очередь, обвинили Каммингса из-за этого запроса в злоупотреблении полномочиями.

Ранее сегодня сообщалось, что Конгресс также направил повестки в крупнейшие международные банки с требованием предоставить информацию о сделках президента с российскими банками. 

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Теги: дональд трамп, конгресс
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