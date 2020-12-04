В конце декабря – уникальное явление: Юпитер и Сатурн "сольются" впервые с XIII века

Две самые большие планеты в нашей солнечной системе станут ближе друг к другу, чем они были со времен Средневековья, и это произойдет как раз к Рождеству. Об этом сообщает СNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ночь на 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, Юпитер и Сатурн окажутся настолько близко расположенными на небе, что будут выглядеть как двойная планета. Такой близкий подход называется "слиянием".

"Сближения между этими двумя планетами довольно редки, они происходят примерно раз в 20 лет, но именно это соединение исключительно редко из-за того, насколько близко планеты будут располагаться друг к другу", – сказал астроном Университета Райса и профессор физики и астрономии Патрик Хартиган.

С лета Юпитер и Сатурн сближаются, но с 16 по 25 декабря они станут еще ближе. Явление можно будет наблюдать в западной части неба в течение примерно часа после захода солнца каждый вечер в этот период. Лучшая перспектива будет у тех, кто находится рядом с экватором. Планеты будут достаточно яркими, чтобы их можно было увидеть в сумерках.

По данным НАСА, хотя Юпитер и Сатурн могут казаться близкими, они все же находятся на расстоянии сотен миллионов миль друг от друга.

Последний раз планеты настолько сближались 4 марта 1226 года.

Читайте также: Маск озвучил предполагаемые сроки отправки людей на Марс: от четырех до шести лет







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.