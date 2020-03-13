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В коре Земли. Глубоко под дном океана обнаружили жизнь

В коре Земли. Глубоко под дном океана обнаружили жизнь - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
13.03.2020, 13:02

Живые микроорганизмы найдены на глубине 750 метров под дном Индийского океана. Они живут в полной темноте

На глубине 10-750 метров под дном Индийского океана обнаружили микробную форму жизни. Об этом говорится в исследовании ученых из США и Китая, передает Популярная механика.

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Микроорганизмы живут в слое охлажденной лавы под землей – габбро. Часть из них автотрофы: они сами вырабатывают для себя питательные вещества, используя для синтез не солнечный свет, как это делают бактерии, а водород. Другие микроорганизмы потребляют фрагменты аминокислот и жиров, которые просачиваются в кору из воды через трещины.

"Дно океана - это последний рубеж жизни на планете. Мы не знаем, существуют ли где-то еще в этом геологическом слое живые организмы. Но наши представления об углеродном цикле Земли значительно расширились", - сказала микробиолог Вирджиния Эдгкомб.

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Марк Сировой
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