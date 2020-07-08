В Кот-д’Ивуаре неожиданно умер премьер-министр и потенциальный президент

Премьер Кот-д'Ивуара Амаду Гон Кулибали умер после заседания правительства

Сегодня, 8 июля, премьер-министр Кот-д'Ивуара Амаду Гон Кулибали умер после заседания правительства. Об этом сообщает BBC.

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Премьеру стало плохо во время заседания, его отвезли в больницу, где он скончался.

Отмечается, что 61-летний глава правительства был выбран кандидатом от правящей партии на президентских выборах, которые должны состояться в октябре, после того как действующий президент Алассан Уаттара заявил, что не будет претендовать на третий срок.

Сообщается, что Гон Кулибали на прошлой неделе вернулся из Франции, где проходил плановый курс лечения – в 2012 году ему сделали пересадку сердца.

Отмечается, что Гон Кулибали был одним из фаворитов среди кандидатов на пост президента Кот-д’Ивуара, и его смерть создала серьезную неопределенность в отношении выборов.

21 февраля сообщалось, что 80-летнему премьеру африканской страны Лесото Томасу Табане выдвинут обвинение в убийстве предыдущей жены.

Наталия Медведева

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