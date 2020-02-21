Беспрецедентно в Африке. Премьера Лесото обвинят в убийстве предыдущей жены

80-летнему премьеру африканской страны Лесото Томасу Табане сегодня выдвинут обвинение в убийстве предыдущей жены. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет BBC News.
58-летнюю Липолело Табане застрелили в авто у ее дома в столице Масеру в 2017-м: в то время пара была в процессе скандального развода и политик жил уже с 42-летней Мезайей. Они сочетались браком спустя два месяца после смерти Липолело Табане.
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Убийство произошло за два дня до того, как Том Табане стал премьером. Подруга жертвы, которая была рядом во время убийства, выжила и задействована в расследовании. В начале февраля следствие обвинило в этом убийстве нынешнюю супругу премьера Мезайю Табане.
BBC полагает, что арест Табане может погрузить страну в конституционный кризис, ведь "не каждый день действующий лидер обвиняется в совершении преступления". Ранее он объявил, что "усердно служил нации" и в июле уйдет в отставку из-за возраста.
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