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Беспрецедентно в Африке. Премьера Лесото обвинят в убийстве предыдущей жены

Беспрецедентно в Африке. Премьера Лесото обвинят в убийстве предыдущей жены - Фото
Томас Табане с нынешней супругой (фото - gov.ls)
21.02.2020, 09:35

Глава правительства Лесото Том Табане станет первым африканским лидером, которого обвинили во внутрисемейном убийстве, совершенном во время каденции

80-летнему премьеру африканской страны Лесото Томасу Табане сегодня выдвинут обвинение в убийстве предыдущей жены. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет BBC News.

58-летнюю Липолело Табане застрелили в авто у ее дома в столице Масеру в 2017-м: в то время пара была в процессе скандального развода и политик жил уже с 42-летней Мезайей. Они сочетались браком спустя два месяца после смерти Липолело Табане.

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Убийство произошло за два дня до того, как Том Табане стал премьером. Подруга жертвы, которая была рядом во время убийства, выжила и задействована в расследовании. В начале февраля следствие обвинило в этом убийстве нынешнюю супругу премьера Мезайю Табане.

СПРАВКА. Лесото - страна-анклав на юге Африке. В колониальный период - протекторат Британии. Независимость получена в 1966-м. Вместе с с Ватиканом и Сан-Марино является одним из трех государств, полностью окруженных территорией только одной страны - в этом случае ЮАР. Единственная в мире страна, вся территория которой находится выше 1400 м над уровнем моря. Лесото также называют "королевством в небесах".

BBC полагает, что арест Табане может погрузить страну в конституционный кризис, ведь "не каждый день действующий лидер обвиняется в совершении преступления". Ранее он объявил, что "усердно служил нации" и в июле уйдет в отставку из-за возраста.

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