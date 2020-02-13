Ученые обнаружили в ДНК африканцев следы неизвестных видов людей

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Американские ученые провели исследование и обнаружили у современных жителей Африки от двух до 19% ДНК, полученной ими от ранее неизвестной вымершей группы гоминид. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Эти гены, по мнению ученых, жители Африки получили около 24 000 лет назад. На существование неизвестной группы людей также указывают и археологические находки, которые датируются возрастом 16 000 лет. У некоторых останков были обнаружены древние и примитивные черты, которые уже нехарактерны для жителей позднего каменного века.

Однако останков самой вымершей группы и подходящих образцов для извлечения ДНК пока найдено не было.

15 декабря 2019 года сообщалось , что ученым удалось раскрыть продолжительность жизни неандертальцев.

31 января сообщалось , что ученым удалось найти в геноме африканцев следы ДНК неандертальцев.

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