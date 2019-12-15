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Ученые раскрыли продолжительность жизни неандертальцев и мамонтов

Ученые раскрыли продолжительность жизни неандертальцев и мамонтов - Фото
Иллюстративное изображение: depositphotos.com
15.12.2019, 09:12

Изучение ДНК дало исследователям возможность узнать, сколько жили эти виды

Ученые из Центра морских исследований Индийского океана провели исследование и выяснили, что неандертальцы могли дожить до 38 лет, а мамонты примерно 60 лет. Об этом сообщает Naked Science

Исследователи собрали данные 252 позвоночных животных и оценили расположение эпигенетических меток на 42 генах. Они построили модель, предсказывала продолжительность жизни вида.

Несмотря на то что все рассмотренные гены выполняли разные функции и никакой определенной взаимосвязи между ними не было, эта модель смогла предсказать максимальную продолжительность жизни вида с точностью 95%. Оценка изначально проводилась на существующих видах.

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наука ученые неандертальцы мамонты
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