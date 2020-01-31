Ученые нашли в геноме африканцев следы ДНК неандертальцев

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Американские ученые провели исследование и заявили, что им удалось обнаружить примерно 0,5% неандертальской ДНК в геноме жителей Африки. Ранее ученые считали, что 1,5-2% неандертальской ДНК сохранилось только в геноме людей, живущих за пределами Африки. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Генетик из Принстонского университета Джошуа Эки вместе с коллегами предложили новый метод статистического анализа геномов - IBDmix. Ученые собрали образцы ДНК 2500 жителей Африки, Европы и Дальнего Востока. Затем их сопоставили с ранее полученными данными о геномах неандертальцев, останки которых были найдены в Южной Европе и Сибири (Евразии).

Это позволило обнаружить у африканцев около 0,5% неандертальской ДНК. Более 94% этих фрагментов обнаруживаются и в геноме жителей Евразии, что указывает на то, что жители Африки получили эту ДНК именно от них, а не напрямую от неандертальцев.

IBDmix насчитал в современных европейских популяциях 1,7% неандертальской ДНК, в дальневосточных — 1,8%. Небольшое количество неандертальского генома, оказавшееся затем снова в Африке, заметно ближе к той части, что сохранилась у европейцев. Это значит, что жители Африки получили ДНК неандертальцев не так давно и именно от них.

"Это демонстрирует, что остатки неандертальских геномов выживают в каждой современной человеческой популяции, изученной до настоящего времени", - заявил Лу Чен, комментируя общую значимость исследования.

15 декабря 2019 года сообщалось , что ученым удалось раскрыть продолжительность жизни неандертальцев.

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