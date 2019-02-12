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12.02.2019, 18:03

В Кремле не комментируют слова Мадуро о покупке ракет у РФ

В Кремле не комментируют слова Мадуро о покупке ракет у РФ - Фото
Дмитрий Песков (фото — kremlin.ru)

В РФ оставили без комментариев слова Мадуро о возможной покупке российских ракет

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В России отказались комментировать высказывания отстраненного президента Венесуэлы Николаса Мадуро о покупке "тысячи российских ракетных установок класса земля-воздух". Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Я это оставляю без комментариев", - заявил Песков.

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Ранее Мадуро посетил войсковую часть на севере страны, где дислоцируются российские ракеты 9М317 и комплексы Игла-С.

"Эти Игла-С и тысячи, тысячи других ракет будут в руках народа", - заявил тогда Мадуро.

Читайте также: Мадуро: Путин дает нам оружие самого высокого уровня

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Теги: дмитрий песков, николас мадуро, венесуэла, впк
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