Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.03.2019, 08:16

В крови умершей свидетельницы против Берлускони нашли два токсина

В крови умершей свидетельницы против Берлускони нашли два токсина - Фото
Фото: pixabay.com

Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони заявил, что не был знаком с Иман Фадиль, а обвинения и сообщения СМИ о связи с ней назвал "выдумкой"

Реклама
Реклама

В крови 34-летней экс-модели Иман Фадиль, выступавшей свидетелем со стороны обвинения по делу против бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони и умершей от отравления комплексным ядом, обнаружена высокая концентрация кадмия и сурьмы. Об этом заявили в прокуратуре Милана, передает местное агентство Ansa.

По словам прокурора Франческо Греко, кадмия было в семь раз больше предельно допустимой концентрации, сурьмы - в три раза.

Реклама

Также, как сообщалось ранее, предварительные анализы показали наличие в организме экс-модели радиоактивных элементов. Каких - не сообщается. La Repubblica писала, что одним из компонентов яда был изотоп кобальта.

Сурьма токсична, относится к микроэлементам. Проявляет раздражающее и кумулятивное действие. Смертельная доза для взрослого человека — 100 мг. Кадмий и все его соединения ядовиты, особенно опасным является вдыхание паров его оксида: 30 секунд в атмосфере при концентрации 5 г/м3 смертельны. Канцероген и кумулятивный яд.

Иман Фадиль (фото - ЕРА, скриншоты)

29 января 2019 года Фадиль госпитализировали с жалобами на боли в животе. Она боялась, что ее могли отравить, так как проходит одним из главных свидетелей обвинения против Берлускони по "делу Руби" - о развратных вечеринках на вилле премьера. За последний месяц у нее один за одним отказали внутренние органы, а скончалась она 1 марта - перед началом суда.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Сильвио Берлускони, отравление, свидетель, Иман Фадиль, кадмий, сурьма
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 