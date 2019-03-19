В крови умершей свидетельницы против Берлускони нашли два токсина

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В крови 34-летней экс-модели Иман Фадиль, выступавшей свидетелем со стороны обвинения по делу против бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони и умершей от отравления комплексным ядом, обнаружена высокая концентрация кадмия и сурьмы. Об этом заявили в прокуратуре Милана, передает местное агентство Ansa.

По словам прокурора Франческо Греко, кадмия было в семь раз больше предельно допустимой концентрации, сурьмы - в три раза.

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Также, как сообщалось ранее, предварительные анализы показали наличие в организме экс-модели радиоактивных элементов. Каких - не сообщается. La Repubblica писала, что одним из компонентов яда был изотоп кобальта.

Сурьма токсична, относится к микроэлементам. Проявляет раздражающее и кумулятивное действие. Смертельная доза для взрослого человека — 100 мг. Кадмий и все его соединения ядовиты, особенно опасным является вдыхание паров его оксида: 30 секунд в атмосфере при концентрации 5 г/м3 смертельны. Канцероген и кумулятивный яд.

Иман Фадиль (фото - ЕРА, скриншоты)

29 января 2019 года Фадиль госпитализировали с жалобами на боли в животе. Она боялась, что ее могли отравить, так как проходит одним из главных свидетелей обвинения против Берлускони по "делу Руби" - о развратных вечеринках на вилле премьера. За последний месяц у нее один за одним отказали внутренние органы, а скончалась она 1 марта - перед началом суда.