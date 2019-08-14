Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Латвии начали переводить школы нацменьшинств на латышский язык

В Латвии начали переводить школы нацменьшинств на латышский язык - Фото
Школа (иллюстративное фото - depositphotos.com)
14.08.2019, 12:46

В Минобразования отметили, что с 1 сентября 2020 года учебные программы в десятых классах будут на латышском языке

Правительство Латвии 13 августа приняло поправки, необходимые для начала процесса перевода образования нацменьшинств на латышский язык. Об этом сообщает Delfi.

Нормы о программах нацменьшинств в средней школе будут вычеркнуты из правил Кабмина, регулирующих образовательные программы. Поправки вступят в силу 1 сентября этого года, но фактический переход начнется 1 сентября 2020 года и процесс будет постепенным. Сначала изменения затронут 10-е и 11-е классы, а годом позже - 12-е классы.

По словам представителя Минобразования и науки Инты Берзини, с 1 сентября следующего года учебные программы в 10-х классах будут на латышском языке, однако за школами останется право преподавать язык и литературу нацменьшинств.

В этом году в десятых классах можно будет реализовывать учебную программу для нацменьшинств, 60% содержания которой преподается на латышском языке, а 40% - на языке нацменьшинства.

23 апреля 2019 года Конституционный суд Латвии признал соответствующим Конституции перевод школ национальных меньшинств на латышский язык.

  • 2 апреля 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил правки в законодательство об образовании, которые предусматривают полный переход школ национальных меньшинств на государственный язык к 2021-2022 учебному году.

Напишите нам
латышский язык Латвия школа
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 