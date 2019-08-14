В Латвии начали переводить школы нацменьшинств на латышский язык

Школа (иллюстративное фото - depositphotos.com)

Правительство Латвии 13 августа приняло поправки, необходимые для начала процесса перевода образования нацменьшинств на латышский язык. Об этом сообщает Delfi.

Нормы о программах нацменьшинств в средней школе будут вычеркнуты из правил Кабмина, регулирующих образовательные программы. Поправки вступят в силу 1 сентября этого года, но фактический переход начнется 1 сентября 2020 года и процесс будет постепенным. Сначала изменения затронут 10-е и 11-е классы, а годом позже - 12-е классы.



По словам представителя Минобразования и науки Инты Берзини, с 1 сентября следующего года учебные программы в 10-х классах будут на латышском языке, однако за школами останется право преподавать язык и литературу нацменьшинств.

В этом году в десятых классах можно будет реализовывать учебную программу для нацменьшинств, 60% содержания которой преподается на латышском языке, а 40% - на языке нацменьшинства.



23 апреля 2019 года Конституционный суд Латвии признал соответствующим Конституции перевод школ национальных меньшинств на латышский язык.