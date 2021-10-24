В Латвии появилась новая база для авиации НАТО

Военно-воздушные силы НАТО завершили модернизацию и сертификацию аэродрома Лиелварде в Латвии,теперь его сможет использовать авиация альянса. Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования НАТО.

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Теперь аэродром готов выполнять полеты по приборам. "Сертификация по сути означает, что теперь мы можем приземлять и обслуживать самолеты в любое время суток и при любых погодных условиях", – заявил командующий ВВС Латвии полковник Виестурс Масулис.

Аэродром смогут использовать истребители, контролирующие воздушное пространство Балтийского региона. Также через него будут доставляться грузы для боевой группы передового присутствия НАТО в Латвии: аэродром может принимать в том числе и транспортные самолеты C-17. Ранее для доставки грузов использовали международный аэропорт Риги.

Аэродром можно будет использовать и для беспилотников, которым нужна взлетно-посадочная полоса. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс надеется, что в Лиелварде будут дислоцированы боевые дроны.

Вскоре на аэродроме будут размещены войска авиация сил спецопераций США, отметил полковник Масулис.

4 октября 2021 года стало известно, что США разместят в Европе эскадрилью истребителей пятого поколения F-35A.

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Денис Юдин

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