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США разместят в Европе эскадрилью истребителей пятого поколения F-35A

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 09:45
США разместят в Европе эскадрилью истребителей пятого поколения F-35A - Фото
Истребитель F-35 (фото - ЕРА)

США разместят в Европе эскадрилью истребителей пятого поколения F-35A. Прибытие первых самолетов ожидается зимой, передает пресс-служба Военно-воздушных Сил США.

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Новая эскадрилья F-35 будет состоять из 27 самолетов и примерно 60 человек личного состава, говорится в сообщении. Подполковник Йен Маклафлин отметил, что первые самолеты должны прибыть зимой.

Как сообщается, истребители разместят на британской авиабазе Лейкенхит, которая находится неподалеку от Лондона. База была выбрана для размещения первых американских эскадрилий F-35A в Европе из-за тесных связей с Королевскими ВВС, существующей инфраструктуры и возможностей комбинированного обучения.

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Профильное издание The Drive отмечает, что это будет первое постоянное базирование F-35A ВВС США в Европе. При этом США проводили оперативное развертывание в Европе F-35A в 2017 году.

Как сообщал Breaking Defense, до 2026 года планируется разместить порядка 450 истребителей F-35 в странах НАТО: Великобритании, Нидерландах, Дании, Италии, Норвегии, Бельгии и Польше.

СПРАВКА. F-35 – малозаметные истребители-бомбардировщики пятого поколения, разработанные компанией Lockheed Martin. Модификация F35A используется ВМС США, имеет стандартный взлет и посадку, что делает самолет дешевле. Также есть модификации с вертикальной посадкой и коротким взлетом (F-35B), взлетом с палубы корабля (F-35C) и другие.

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Марк Сировой
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ВВС США Европа истребитель f-35 эксадрилья
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