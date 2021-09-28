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Китайские истребители-невидимки впервые показали широкой публике – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 17:45
Китайские истребители-невидимки впервые показали широкой публике – фото, видео - Фото
Истребитель J-20 на авиашоу в Китае (Фото:Alex Plavevski/EPA)

Китай впервые показал широкой публике обновленный истребитель-невидимку типа J-20. Об этом сообщает CNN.

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Пара двухмоторных J-20 были представлены на авиашоу в городе Жухай на юге Китая во вторник 28 сентября.

Истребитель J-20 на авиашоу в Китае (Фото:Alex Plavevski/EPA)

Истребители оснащены двигателем WS-10, разработанном в Китае. При этом в прошлых версиях J-20 использовались российские двигатели.

Китай впервые совершил полет на двухмоторном J-20 в 2011 году. Также истребитель предыдущих версий был представлен публике в Чжухае в ноябре 2016 года. Он был объявлен боеготовым в 2018 году.

По данным издания, J-20 – это ответ Китая на американские истребители-невидимки F-22 и F-35, созданные с применением стелс-технологий.

СПРАВКА. Технология "стелс" – это комплекс мер по снижению заметности в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, чтобы обмануть радары противника. Эффект достигается за счет специального покрытия, специфической формы корпуса самолета, а также материалов, из которых сделана его конструкция.

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Елизавета Кумбер
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Китай самолет истребитель авиашоу
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