Китайские истребители-невидимки впервые показали широкой публике – фото, видео
Китай впервые показал широкой публике обновленный истребитель-невидимку типа J-20. Об этом сообщает CNN.
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Пара двухмоторных J-20 были представлены на авиашоу в городе Жухай на юге Китая во вторник 28 сентября.
Истребители оснащены двигателем WS-10, разработанном в Китае. При этом в прошлых версиях J-20 использовались российские двигатели.
The turning radius of the J-20 is really small.After using ws10c engine, the data such as feel stable hovering radius and thrust-weight ratio have been improved. The pilot's performance is too conservative.#J20 #China #stealth #Aircraft #F22 #F35 #su57 #Rafale #殲20#fighter pic.twitter.com/OvsOizz0l2— 明太祖朱元璋 (@onceggyyy) September 28, 2021
Китай впервые совершил полет на двухмоторном J-20 в 2011 году. Также истребитель предыдущих версий был представлен публике в Чжухае в ноябре 2016 года. Он был объявлен боеготовым в 2018 году.
По данным издания, J-20 – это ответ Китая на американские истребители-невидимки F-22 и F-35, созданные с применением стелс-технологий.
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