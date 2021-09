Китайские истребители-невидимки впервые показали широкой публике – фото, видео

Китай впервые показал широкой публике обновленный истребитель-невидимку типа J-20. Об этом сообщает CNN.

Пара двухмоторных J-20 были представлены на авиашоу в городе Жухай на юге Китая во вторник 28 сентября.

Истребители оснащены двигателем WS-10, разработанном в Китае. При этом в прошлых версиях J-20 использовались российские двигатели.

The turning radius of the J-20 is really small.After using ws10c engine, the data such as feel stable hovering radius and thrust-weight ratio have been improved. The pilot's performance is too conservative.#J20 #China #stealth #Aircraft #F22 #F35 #su57 #Rafale #殲20#fighter pic.twitter.com/OvsOizz0l2