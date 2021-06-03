Американская компания Red 6, занимающаяся производством очков дополненной реальности для тренировки пилотов Военно-воздушных сил США (ATARS), оснастит учебно-тренировочные самолеты T-38 Talon эскадрильи ВВС в Нью-Мексико своей разработкой. Об этом пишет The Drive.

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По словам основателя компании, бывшего пилота истребителя F-22 Raptor Дэниела Робинсона, технология ATARS развилась до такой степени, что пилоты "фактически сражаются с псевдореальными истребителями с искусственным интеллектом".

"И, конечно же, без каких-либо ограничений на фактическое летное оборудование, любой самолет с любыми характеристиками может использовать технологию", – пишет издание.

Сообщается, что после испытаний AR-очков в Нью-Мексико систему хотят интегрировать в систему тренировок на истребителях F-16 Viper.

В октябре прошлого года армия США продемонстрировала очки с дополненной реальностью для военных собак, которые позволяют им получать приказы на расстоянии.

В апреле 2021 стало известно, что армия США заключила с Microsoft соглашение на $22 млрд на поставку военизированной версии системы визуального улучшения на основе очков дополненной реальности HoloLens (IVAS).

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Станислав Стороженко

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