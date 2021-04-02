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Войска США закупают очки дополненной реальности на $22 млрд. Как они работают – видео видео

02.04.2021, 11:49
Фото - US Army
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26 марта 2021 года армия США заключила с Microsoft производственное соглашение на поставку военизированной версии системы визуального улучшения на основе очков дополненной реальности HoloLens (IVAS). Об этом сообщает пресс-служба армии США. 

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Система, разрабатываемая для американской армии, объединяет несколько технологий в архитектуру, которая позволяет солдату воевать и тренироваться, используя единую платформу.

"Набор возможностей использует существующие ночные и тепловые датчики с высоким разрешением, а также датчики на борту, интегрированные в единый дисплей", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что IVAS построена на дополненной реальности и машинном обучении, чтобы создать реалистичную среду для тренировок в "смешанной реальности".

The Drive пишет, что до сих пор неясно, сколько единиц IVAS армия может в конечном итоге получить, но в прошлом говорилось о закупках до 40 000 таких систем.

Система IVAS, как сообщается, уже способна распознавать лица людей, что может помочь в точной идентификации конкретных людей во время рейдов.

"В будущем системы, управляемые искусственным интеллектом, могут еще больше помочь в ускорении процесса выявления потенциальных угроз, которые могут быть не сразу очевидны, особенно в реальных перестрелках, где все легко может быть довольно хаотичным", – пишет The Drive.

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Станислав Стороженко
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США microsoft армия войска дополненная реальность AR-очки
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